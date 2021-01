Un nouveau site pour le pavillon Victor-Cormier de La Sarre

Le pavillon Victor-Cormier de l'école de l'Envol de La Sarre ne sera pas reconstruit au même endroit.

Dans la soirée du 15 novembre 2019, le bâtiment a été la proie des flammes, incendie qui a durement touché la structure au point où des experts ne recommandaient pas sa rénovation. Selon nos informations, le pavillon sera rebâti au coin de la 12e Avenue et de la Rue Pagé.

Pourtant, a u moment de l'annonce de l'aide 16,4 M$ de Québec en août dernier , la DG du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi (CSSLA), Isabelle Godbout, disait avoir l'intention de reconstruire au même endroit, sur la route 111, ce qui ne semble plus le cas. Voici ce qu'elle nous avait dit à ce moment.

« Pour le moment, c'est l'intention [de reconstruire à cet endroit]. On n'a pas de contre-indications à réutiliser ce site. Il n'y a pas nécessairement de contaminants ou quoi que ce soit. Il y a certainement des choses à faire, mais on sent que c'est un terrain qui pourrait très bien être réutilisé. »

- Isabelle Godbout, directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi