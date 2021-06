Un parc aquatique de modules gonflables à Ville-Marie en juin

À Ville-Marie, l'évaluation de la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes ne sera pas le seul dossier d'importance sur lequel se pencheront les élus cet été. Le conseil municipal met surtout l'emphase ces temps-ci sur la réfection majeure du parc derrière l'Hôtel de Ville.

L'aménagement de la plage à proximité de la marina est aussi un dossier chaud. Le projet-pilote a été concluant l'an dernier, si bien que la Ville aménagera en juin de nouveaux modules.

« On travaille l'accès au lac Témiscamingue. On a, l'année passée, assumé la location de kayak, paddleboard et pédalo. Cette année, on continue avec ça. On aménage le bord du lac pour avoir des abreuvoirs. D'ici à notre fin de mandat, il nous reste environ six à sept mois, on est extrêmement occupé. »

- Michel Roy, maire de Ville-Marie