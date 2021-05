Un partenariat pour aider les PME de l'Abitibi-Témiscamingue

48e Nord International s'associe avec l'Espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue. Ensemble, les organisations épauleront les PME d'ici.

C'est dans le cadre du programme RéActeur48, lancé en juin dernier. C'est un processus de mentorat et de formation sur 50 heures pour accroître les connaissances et compétences des entrepreneurs.

« C'est de leur amener une structure et une rigueur dans une démarche de développement de marché. C'est certain qu'on leur met le miroir devant eux. Souvent, on va les amener à constater leurs forces et les opportunités avec lesquelles ils peuvent développer. On y va dans une méthode d'acquisition de connaissances et du développement des compétences. »

- Cindy Valence, directrice générale 48e Nord International