Un premier bilan pour le Bureau du citoyen 

Livrée en novembre 2019, l'heure est au bilan pour le Bureau du citoyen de Rouyn-Noranda.

Les données recueillies de ce premier rapport seront des indicateurs à savoir si la situation est propice à changement afin d'améliorer le service aux citoyens. Pas moins de 32 demandes ont été acheminées en un peu plus d'un mois.

On dénombre six plaintes formulées. Neuf recommandations ont par la suite été adressées auprès de la direction d'émissions des permis, des travaux publics et de la Sécurité incendie et sécurité civile. Les 26 autres demandes concernent un accompagnement.

Les réponses sont généralement obtenues dans les délais, assure le responsable, Simon Lapierre.