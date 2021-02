Un premier livre portant sur le travail social

Les professionnels en travail social seront mieux outillés grâce à deux enseignants de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Les professeurs à l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social, Carol Castro et Oscar Labra, ont décidé de lancer un premier livre intitulé «L'intervention en petits groupes dans le domaine du travail social», portant sur le travail social et l'intervention de groupe.

Capture d'écran PUQ - Oscar Labra et Carol Castro lancent le tout premier livre de l'UQAT portant sur le travail social et l'intervention de groupe

« Il s'adresse d'abord aux travailleurs sociaux. Il conviendrait sans doute aussi à tous les professionnels susceptibles de trouver une inspiration. » - Oscar Labra, coauteur

L'œuvre sera disponible pour achat sur les Presses de l'Université du Québec (PUQ).