Un premier livre sur la restauration minière

L'industrie minière, autant au Québec qu'à l’échelle internationale, sera enfin outillée quant à la restauration des sites miniers générateurs de drainage minier acide.

Possible grâce à un partenariat entre l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et Polytechnique Montréal, dix experts des deux établissements scolaires ont travaillé pendant quatre ans à concevoir le livre de référence intitulé Hard Rock Mine Reclamation - From Prediction to Management of Acid Mine Drainage.

En plus de cerner les défis, l'oeuvre guidera les entreprises à résoudre les problèmes, elles qui s'affairent de plus en plus à améliorer leur empreinte écologique.

« On voulait vraiment s'adresser aux professionnels qui travaillent dans les compagnies minières ou dans les ministères qui ont à travailler régulièrement dans le domaine de la restauration ou dans le domaine de l'environnement. C'est sur que ce n'est pas un ouvrage vulgarisé pour la population en général. Ce n'était pas notre objectif. » - Bruno Bussière, coéditeur

Disponible à compter du 10 décembre en format papier et électronique, le livre sera disponible sur le site web de l'édition.