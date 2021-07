Un premier placottoir extérieur aménagé à Rouyn-Noranda

La Ville de Rouyn-Noranda crée La Galerie, un tout nouveau placottoir extérieur, un aménagement de plus en plus populaire au Québec.

Située en bordure de la rue Perreault Est, en face de la Place de la Citoyenneté et de la Coopération, La Galerie se veut une plateforme surélevée fait notamment de bois où peuvent s'assoir les citoyens qui désirent discuter ou se reposer d'une marche au centre-ville.

Coopérative Le Comité - Le placottoir au centre-ville de Rouyn-Noranda

Avec l'aménagement de ce placottoir, l'objectif de la Ville est de favoriser les nouvelles rencontres en mettant à l'avant-scène les arts et la culture.

« Ça reflète notre nouvelle image de marque Rouyn-Noranda, Douce Rebelle. Il y a plusieurs espaces pour s'assoir ou se tenir debout pour échanger avec notre famille ou nos amis. Ça fait une continuité à la rue piétonne même si elle ne l'est plus à ce niveau-ci [de la rue Perreault Est]. Ça fait un beau prolongement. Ce qui est intéressant avec le placottoir, on peut le déplacer et on peut l'utiliser pendant toute l'année, même l'hiver. »

- Carolann St-Jean, aménagiste à la Ville de Rouyn-Noranda