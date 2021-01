Un premier producteur de cannabis régional à la SQDC

Une entreprise d'Amos fait son entrée sur les tablettes de la Société québécoise du cannabis (SQDC) à Val-d'Or et Rouyn-Noranda, mais aussi à la grandeur de la province.

Avec l'aide de ROSE ScienceVie Inc., un collectif qui unit plusieurs microproducteurs au Québec, Mindicanna lance son premier produit DLYS AMOS, fait à base de THC. Après un parcours parsemé d'échecs, c'est un sentiment de fierté qui habite l'un des cofondateurs de Mindicanna.

« Notre expérience, à Daniel et moi, vient du domaine médical. On a donc décidé de faire le pas pour se lancer dans le défi du tout nouveau marché du cannabis récréatif. On travaille depuis tellement d'années pour accomplir ce qu'on a fait cette semaine. On est fier d'avoir un produit sur les tablettes auquel on peut s'identifier et on a mis tout notre amour. » - Carl Richard, cofondateur de Mindicanna

Mindicanna pourrait déjà commercialiser un second produit prochainement. On parle de semaines ou de mois, au plus tard. Les détails, notamment l'affichage, sont présentement en processus d'approbation.

Par ailleurs, Mindicanna peut compétitionner avec les autres microproducteurs du Québec grâce à la qualité de son eau.