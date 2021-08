Un projet de 26 logements à Rouyn-Noranda

26 logements supplémentaires devraient voir le jour à Rouyn-Noranda prochainement.

Cinq terrains sont vendus par la Ville au coût total de 257 700$. Ces futurs immeubles seront tous situés sur l'avenue Ste-Bernadette.

Malheureusement, du moins pour le moment, il n'est pas prévu que ces nouvelles unités soient des logements abordables.

Tout de même, c'est une bonne nouvelle pour atténuer les effets de la pénurie de logements, mais selon la mairesse suppléante, ce n'est pas suffisant.

« Non, ce n'est pas assez, mais il y a toujours un début à tout. On va commencer par ça. On est toujours à l'affut. On essaye de faire tout ce qu'on peut. Il y a une vingtaine d'années, on n'aurait pas pensé pouvoir vendre tous ces terrains. C'est une nette amélioration que la Ville de Rouyn-Noranda a faite depuis les dernières années. »

- Sylvie Tugeron, mairesse suppléante