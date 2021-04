Un projet pilote de caméras portatives pour la SQ à Val-d'Or

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de la Vallée-de-l'Or participeront à un projet pilote de caméras portatives.

Le projet a été lancé aujourd'hui à Rimouski et il sera bientôt déployé à Drummondville et Beauharnois. Pendant un an, une dizaine de policiers de chacun des postes de la SQ sera munie de caméras portatives qui filmeront leurs interventions.

L'objectif est notamment d'accroître la transparence des interventions et de rehausser la confiance de la population envers les policiers. Le port de caméra permettra aussi d'assurer le respect des droits des citoyens et la sécurité des policiers.

Au terme du projet, la Sûreté réalisera un bilan et fera part de ses conclusions dans un rapport qui sera déposé au ministère de la Sécurité publique (MSP). Ultimement, l'objectif est de déterminer les meilleures pratiques afin de doter l'ensemble des policiers du Québec d'équipements et de pratiques similaires.

Avec la collaboration de Jennifer Gravel, journaliste Bell Média