Un protocole quasi parfait dans les écoles rouynorandiennes

Les protocoles en place au sein des établissements du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) pour limiter la propagation de la COVID-19 sont excellents, voire parfaits.

C'est ce qu'estime la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) après avoir analysé les écoles La Source, Granada, Sacré-Coeur et D'Iberville le mois dernier.

« Il y a eu quelques petites demandes particulières. Sur environ une centaine de points évalués, on a dû en corriger un ou deux. Ce sont des choses qui pouvaient se corriger la journée même. On parle de marquages sur le sol et de déplacer les bouteilles de désinfectant. Ce sont des choses qui ont été corrigées très rapidement. »

- Vincent Boutin, directeur du Service des ressources humaines au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda