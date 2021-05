Un retour au jaune favorable pour les restaurateurs

Le retour de l'Abitibi-Témiscamingue au palier d'alerte jaune est une nouvelle que plusieurs restaurateurs attendaient avec impatience.

À compter de lundi, ils pourront avoir leur propre horaire, alors que l'ordre de se soumettre à un couvre-feu ne tiendra plus.

Durement touchés par la pandémie, les restaurateurs pourront augmenter leurs revenus en prolongeant le service.

« Pour eux, c'est une nouvelle qui est très intéressante, qu'on puisse avoir plus d'occupants et de deux résidences privées à la même table. Au cinéma aussi, ça peut être intéressant. Les gens vont avoir beaucoup plus d'intérêt. Des fois, le couvre-feu freinait les ardeurs de certains. »

- Hélène Paradis, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Val-d'Or