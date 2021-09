Un rêve qui se matérialise pour Emeric Gaudet

Le défenseur rouynorandien Emeric Gaudet peut dire mission accomplie.

Fort de ses performances lors du camp d'entraînement, il se mérite une place dans le vestiaire des Huskies de Rouyn-Noranda pour la saison prochaine.

Pour le principal intéressé, c'est un rêve qui se réalise.

« C'est sûr que c'est un rêve de jeunesse qui se réalise. J'ai déménagé à Rouyn à l'âge de 9 ans. Avant, j'habitais au Témiscamingue et j’ai toujours suivi les Huskies. J'étais un très grand fan. Au début du camp, j'essayais d'en faire un peu trop. Je me rendais la vie compliquée pour rien. J'ai eu une rencontre avec les entraîneurs qui m'ont juste dit de garder ça simple et de me faire confiance. C'est ce que j'ai fait lors du camp et ça a porté fruit. »

- Emeric Gaudet, défenseur des Huskies