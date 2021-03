Un Salon de l'emploi virtuel pour recruter de la main-d'oeuvre

Les Carrefours jeunesse-emploi de la région tentent tant bien que mal de venir en aide aux employeurs locaux qui sont à court de main-d'oeuvre.

C'est problématique dans le domaine de la santé, de la construction, de l'éducation, mais surtout dans le secteur primaire où les entreprises sont à court d'idées.

Voilà que les Carrefours jeunesse-emploi unissent leurs forces cette année pour tenir aujourd'hui un tout premier Salon de l'emploi virtuel où 40 entrepreneurs présenteront à différents candidats les avantages de travailler et vivre en Abitibi-Témiscamingue.

« Il n'y a pas de recettes magiques, c'est certain. C'est véritablement un travail de collaboration qui nous permet d'en arriver là. Quand on parle de la région à des candidats, on ne leur met pas de poudre aux yeux. On leur dit la vérité. Oui, on présente les beautés de notre région, comme elle est. Il y en a pour qui ça va être un coup de coeur et pour d'autres, ça va être simplement une expérience. »

- Hélène Nickner, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi du Témiscamingue