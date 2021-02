Un système de santé fragile par manque de main-d'oeuvre

La concrétisation de projets majeurs dans le domaine de la Santé pourrait causer bien des maux de tête en Abitibi-Témiscamingue.

Il y a déjà une problématique majeure en termes de main-d'oeuvre au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS-AT) si bien que la construction et réalisation d'infrastructures majeures comme le Centre de cancérologie à Rouyn-Noranda pourrait compromettre l'équilibre des soins offerts à la population.

C'est ce que croit le Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT), craignant que certains services se doivent de fermer par manque d'employés.

« C'est beau d'avoir des infrastructures. On est jamais contre le fait de donner davantage de services. Mais, malheureusement, on a oublié de remplir l'autre partie du contrat qui est de trouver qui seront ces employés. Les infirmières qui vont aller travailler dans ce Centre de cancérologie devront être prises ailleurs. Il risque d'avoir des services diminués. Est-ce que ce sera des chaises d'hémodialyse ou les soins à domicile en milieu rural? »

Comme piste de solution, le CISSS pourrait faire appel aux agences indépendantes de main-d'oeuvre. Jean-Sébastien Blais admet par contre que c'est loin d'être l'idéal et que l'organisation ne doit pas uniquement se limiter à cette avenue.

« Ça peut être une solution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les agences n'ont pas les mêmes obligations que les gens du secteur public. On l'a vu particulièrement durant la période des Fêtes. Les travailleurs d'agences ont décidé de prendre un mois ou un mois et demi de vacances. Comment est-ce que le CISSS est capable de gérer ça? On ne peut pas fermer des services pendant un mois. »

- Jean-Sébastien Blais