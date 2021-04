Un Temple de Pétage de Bretelles à Sainte-Germaine-Boulé

Un comité de bénévoles lance à Sainte-Germaine-Boulé le Temple de la renommée international et virtuel du Pétage de Bretelles.

Ce projet, qui se déroule exclusivement sur le web, consiste à créer une courte capsule à vocation humoristique dans laquelle vous devez vous péter les bretelles sur un exploit accompli et qui sort de l'ordinaire.

L'idée derrière est de remonter le moral collectif dans un contexte de pandémie, que ce soit à Sainte-Germaine-Boulé, ailleurs au Québec ou même à l'échelle planétaire.

« C'est un projet qui est léger à première vue. Ça fait du bien, avec la pandémie. Avec les différents réseaux sociaux, on le voit. Les gens ont les griffes sorties. Là, est-ce qu'on peut avoir un projet le fun et avoir du plaisir? Tout le monde a une anecdote ou une petite histoire qui peut faire sourire. Ils nous partagent ça et ils font partie d'un Temple de la renommée. C'est vraiment plaisant. »

- Mario Tremblay, organisateur du milieu communautaire à Sainte-Germaine-Boulé