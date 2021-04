Une 3e vague déferle sur l'Abitibi-Témiscamingue

Bien installée ailleurs au Québec, il y a bel et bien une 3e vague de COVID-19 qui fait rage en Abitibi-Témiscamingue.

C'est ce que juge la Santé publique régionale qui se fait rassurante, alors qu'elle est relativement maitrisée. Le message que veut envoyer aujourd'hui la Santé publique, c'est de limiter plus que jamais les rassemblements et les contacts sociaux.

« Ça peut aller vite. On peut même se comparer à d'autres régions qui, il y a deux semaines, étaient comme nous, au palier orange, mais qui aujourd'hui, vont se retrouver avec des mesures de reconfinement importantes. On ne souhaite pas ces mesures dans notre région. Mais, on n'est pas à l'abri de ça à partir du moment où nous aussi on se voit imposer différentes mesures du palier rouge ou même des mesures supplémentaires. »

- Caroline Roy, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue