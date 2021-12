Une année record pour la MOdite belle récolte

La MOdite belle récolte connaît une année record pour 2021. La quatrième édition de l'événement a permis d'amasser 16 300 livres de denrées.

Encore cette année, les gens pouvaient bonifier leur don au comité des paniers de Noël en ajoutant un extra comme du chocolat, des croustilles et autres petits plaisirs de la vie.

« L'année passée, on a eu une grosse année. Le mouvement Faut aider les gens de chez nous était super fort. On était en temps de pandémie. Du monde était sur l'aide gouvernementale. On ne pensait pas pouvoir battre ça. Finalement, on l'a fait. Ça fait quatre ans, mais je suis tout le temps surpris de voir d'année en année à quel point les gens répondent à l'appel et les gens sont touchés par cette cause. »

- Mo, instigateur de la MOdite belle récolte Poirier et animateur à Énergie