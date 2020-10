Une autre chienne de soutien pour le CSSRN

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda ouvre ses portes à un deuxième chien.

Développée par la Fondation Mira, Julienne Richelieu, une chienne de soutien émotionnel âgée de deux ans, accompagnera Lucie Lacroix, une éducatrice spécialisée.

La zoothérapie aide plusieurs élèves ayant des difficultés d'adaptation et d'intégration, des problèmes d'anxiété, de comportement ou d'apprentissage. Lucie Lacroix estime que sa nouvelle protégée peut avoir une influence positive sur le rendement scolaire.

« Je pense aussi que ça peut favoriser la concentration. J'ai un exemple. Je suis allée dans une classe la semaine dernière ou il y a deux semaines. Je suis entrée dans la classe avec Julienne et on a vu un effet apaisant dans le groupe. On était en après-midi, vers la fin de la semaine. Il y avait beaucoup d'agitation. Suite à mon passage, ils étaient déjà plus disposés aux apprentissages. »

- Lucie Lacroix, éducatrice spécialisée à l'école La Source de Rouyn-Noranda