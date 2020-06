Une autre personne décède de la COVID-19 régionalement

La COVID-19 a fait un nouveau décès en Abitibi-Témiscamingue. C'est la quatrième personne à perdre la vie due au virus depuis le début de la pandémie régionalement.

Il nous est impossible d'avoir davantage de détails puisque le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ne tient pas de point de presse aujourd'hui.

Le nombre de personnes infectées à la COVID-19 demeure inchangé avec 168 cas confirmés.

Par ailleurs, les sports d'équipe extérieurs, dont le soccer, le baseball et le dekhockey, pourront reprendre graduellement dès lundi prochain. Ce sont d'abord les entraînements sans contact supervisés qui seront autorisés.

Si tout va bien, les matchs pourraient être autorisés dès la fin du présent mois. Évidemment, ils devront être adaptés, puisqu'il est difficile d'imaginer deux mètres de distance entre les joueurs.

« Je comprends très bien qu'on ne peut pas imaginer beaucoup de sports sans contact. »

-François Legault, premier ministre du Québec

« On pourrait le voir aussi comme une phase de préparation et d'adaptation sur les jeux de zones, sur des jeux de passes et sur des jeux de positionnements. »

-Isabelle Charest, ministre déléguée aux Sports et aux Loisirs