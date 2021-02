Une balade dans le parc pour les Tigres

Les Tigres de Victoriaville écrasent les Huskies 8-1 d'entrée de jeu, à Gatineau.

Conor Frenette et Vincent Sévigny ont contribué à cette victoire des félins, avec deux filets chacun.

L'ancien Husky Alex Beaucage a lui aussi inscrit son nom sur la feuille de pointage avec un but, son premier avec sa nouvelle formation, et une mention d'aide.

« On avait beaucoup de chances aujourd'hui et lors des derniers matchs. Ça a été le fun de scorer, surtout contre les Huskies. C'était spécial. »

Dans le camp rouynorandien, seul l'attaquant Samuel Johnson (5e) a fait scintiller la lumière rouge.

Malgré cette cuisante défaite, l'entraîneur-chef des Huskies, Mario Pouliot, retient du positif.

« C'est un très bon apprentissage. Ça a fini 8-1, mais quand tu regardes les shots, on en a 28 et ils en ont 27. Contre une équipe qui a de la profondeur, dès que tu fais une erreur avec la rondelle, tu vas payer. Ce que je n'ai pas hait, on n'a pas arrêté de jouer malgré le score. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies