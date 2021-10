Une bonification bien accueillie, mais très tardive

Québec solidaire se dit satisfait du rehaussement des salaires des éducatrices en milieu familial qui ont une garderie à la maison.

En avril, l'enveloppe sera bonifiée de 16%. Par année, le salaire d'une éducatrice qui détient un permis de six enfants passera de 38 000$ à 45 000$.

Par contre, pour Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, cette bonification arrive une fois sur le tard.

« On dirait que la CAQ attend toujours d'être vraiment acculée au pied du mur pour prendre des décisions. François Legault est le doyen de l'Assemblée nationale. Il est entré l'année où j'ai appris à lire et à écrire. Comment se fait-il qu'au jour 1 de son mandat, il n'eût pas plus d'idée pour un projet de société ? Je suis consterné de voir la façon dont ce gouvernement gouverne le Québec à l'heure actuelle. »

- Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue