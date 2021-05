Une bourse en mémoire de Gilles Hamel

La section régionale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) veut encourager la relève en journalisme et en communications.

L'organisme crée donc une bourse de 1000$ qui portera le nom de Gilles Hamel, un pionnier de l'information en Abitibi-Témiscamingue, en son honneur. Il s'est envolé le 28 mars à l'âge de 74 ans, des suites d’un cancer.

« Franchement, c'est un honneur qui réchauffe le coeur. Les jeunes gens qui se dirigent vers votre métier qui n'est pas toujours facile vont avoir un petit coup de pouce et c'est quelque chose d'exceptionnel. De jour en jour et d'année en année, c'est quelque chose qui sera une tradition, donc ça va perpétuer la mémoire de mon père. Ça me fait très chaud au coeur. »

- La fille de Gilles Hamel, Cindy