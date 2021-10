Une course de chiens de traîneau, le rêve de Pierre Germain

L'histoire de Pierre Germain démontre qu'il faut toujours croire en ses rêves.

Le Lasarrois, atteint d'un cancer du pancréas depuis maintenant plus d'un an et demi, lance PG Expédition Abitibi, événement qui consiste en une compétition nationale de courses de chiens de traîneau.

Capture d'écran Facebook - Le logo officiel de PG Expédition Abitibi

Tous les ans, des compétiteurs de l'Abitibi-Témiscamingue, du Québec, du Canada et des États-Unis se disputeront les grands honneurs. Les mushers et leurs bêtes devront parcourir 67km ou 160km, selon leur catégorie.

Ce projet de vie, Pierre Germain espère pouvoir le voir de ses propres yeux, alors qu'il a été admis à l'hôpital dans la nuit de jeudi à vendredi pour une opération.

« J'y pense tous les jours. J'essaye de rester positif le plus possible. Ça va quand même bien pour le pancréas. La masse a diminué de moitié. Je suis un gars en forme. Le comité me fait souvent pleurer de joie. Ils m'étonnent. Ils m'arrivent toujours avec des surprises. C'est incroyable ce que le comité fait pour m'aider dans ce projet. Il y a de grosses émotions. C'est fou. » - Pierre Germain

Un total de 40 coureurs devraient être du départ, le 26 février. Celui qui a des chiens de traîneau depuis une vingtaine d'années assure que la compétition sera très relevée.

« On devrait avoir un bon calibre. Un monsieur Golden et monsieur Portolinni, les meilleurs coureurs de 100 milles ça a l'air [seront là]. Ces deux coureurs sur la même ligne de départ, ça ne s'est jamais vu. Ce sont les meilleurs coureurs dans l'est des États-Unis. Ils gagnent partout. » - Pierre Germain

Le trajet débutera au Parc Équestre de La Sarre. Les traîneaux passeront ensuite à Dupuy, Clerval et La Reine où les chiens feront escale quelques heures pour se reposer. Le fil d'arrivée sera là où tout a commencé, au Parc Équestre.

Des bourses, qui demeurent toujours à déterminer, seront remises lors de l'événement.