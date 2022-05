Une décision d'Air Canada de nouveau critiquée à Rouyn-Noranda

Un changement d'horaire sans préavis d'Air Canada fait vivement réagir à Rouyn-Noranda.

La Chambre de commerce et d'industrie (CCIRN) et son président, David Lecours, dénoncent le nouvel horaire qui propose désormais un seul vol aller-retour avec une arrivée à Rouyn-Noranda à 12h45 et un départ immédiat vers Montréal à 13h30.

David Lecours estime que la gestion devient alors difficile pour les gens d'affaires de la région lorsqu'en voyage.

« Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a un voyage d'affaires qui est préparé, tout est calculé, dont le temps qu'on va passer et l'énergie qu'on va dépenser. Si on arrive dans la métropole en fin d'après-midi, on vient de perdre une journée de travail. C'est ce qu'on dénonce finalement. Le changement d'horaire aura un impact évident sur la communauté d'affaires Rouyn-Noranda. » - David Lecours, président de la CCIRN

La Chambre de commerce et d'industrie aimerait évidemment être consultée à l'avenir lors d'une prise de décision comme celle-ci.

La solution pour retrouver l'ancien horaire de vols passe par la politique. C'est pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie a jugé bon d'interpeller dans ce dossier le ministre régional Pierre Dufour pour régler la problématique.