Une deuxième de suite pour les Huskies

Les Huskies remportent un deuxième match consécutif dans la bulle de Drummondville, cette fois contre l'équipe locale. Ils ont fait preuve d'opportunisme et ont réussi à capitaliser lorsque nécessaires pour vaincre les Voltigeurs, 5-2.

La production offensive cet après-midi est provenue de l'arrière, alors que les défenseurs Xavier Bouchard (3e), Zachary Cardinal, son premier en carrière, et Olivier-Luc Haché (2e) ont marqué trois des cinq buts. Les attaquants Mathieu Gagnon (4e) et Charles-Édouard Drouin (4e) ont eux aussi noirci la feuille de pointage tard en troisième période.

Malgré ne pas avoir joué un grand match et avoir fait preuve d'indiscipline, notamment en deuxième période, les Rouynorandiens ont tout de même trouvé une façon de gagner.

« Drummondville a joué un très bon match. On a trouvé notre momentum avec les avantages numériques et on a marqué. Samuel Richard a été tellement bon dans les filets. Il nous a aidés beaucoup. On doit être discipliné, c'est clair. On veut jouer à cinq contre cinq. Mais, c'est un bon apprentissage pour les jeunes. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef par intérim de la meute