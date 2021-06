Plus de 1850 membres de l'APTS en Abitibi-Témiscamingue prendront d'assaut les rues de la région le 7 et 8 juin.

Le Syndicat exercera deux journées de grève devant l'impasse des négociations.

Les professionnels et techniciens du CISSS-AT et des laboratoires CUSM de l'Abitibi-Témiscamingue, sans contrat depuis plus d'un an, revendiquent notamment de meilleures conditions de travail ainsi que l'élimination de la surcharge de travail.