Une femme gravement blessée dans un accident à Rouyn-Noranda

Une femme de 23 ans est dans un état critique à la suite d'une collision routière survenue sur la route 117. L'accident est survenu vers 9h ce matin au kilomètre 578, soit entre la route 395 et la route de Mont-Brun, près de Rouyn-Noranda.

« C'est la conductrice qui circulait en direction sud qui aurait perdu la maitrise de son véhicule à la sortie d'une courbe. Le véhicule s'est ensuite retrouvé dans la voie inverse, perpendiculairement. Il a été heurté de manière latérale par un camion cube qui circulait en direction nord. » - Jean-Raphaël Drolet, sergent de la Sûreté du Québec

La femme a été transportée au centre hospitalier où on craint pour sa vie. Un policier de la SQ en enquête collision est dépêché sur les lieux afin de faire la lumière sur les causes et circonstances.

La route 117 est rouverte. La circulation se fait en alternance.