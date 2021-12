«Une fin de session broche à foin» -Sébastien Lemire

Les députés bloquistes de notre région jugent que la dernière session parlementaire aura été beaucoup trop courte.

Dans leur bilan de fin d'année, Sébastien Lemire dans Abitibi-Témiscamingue et Sylvie Bérubé dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou estiment d'une part que le discours du Trône était simplement vide, mais aussi que la mise à jour économique ne contient aucune vision.

Cette fin amère de l'année 2021 laisse présager des escarmouches parlementaires en 2022, croient les députés. Deux conflits sont d'ailleurs déjà débutés entre Ottawa et Québec. En plus de ne pas augmenter les transferts en santé, Justin Trudeau a décidé d'attaquer constamment la loi 21 de Québec sur la laïcité.

« Sur la loi 21, il a montré ses vraies couleurs en disant que cette voie est raciste. Après avoir voulu, ménager les Québécois et se dire fièrement Québécois lors des débats de la campagne électorale, il a montré ses vraies couleurs et lancé les hostilités, en commençant par son ambassadeur à l'ONU. C'est une déclaration de guerre avec le Québec qui n'a rien de constructif et qui est tout sauf respectueuse. »

There is a deep, discriminatory meaning to this law. It clearly runs counter to the Universal Declaration of Human Rights. https://t.co/JkYeaWxBUK