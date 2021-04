Une firme de Vancouver achèterait l'entreprise RYAM

L'entreprise Matériaux Innovants Rayonier (RYAM) a convenu de vendre ses actifs à une firme de Vancouver.

GreenFirst Forest mettrait la main sur l'ensemble des installations de papier journal et de bois d'oeuvre au Québec et en Ontario de RYAM, incluant les scieries implantées à Béarn et à La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue.

La transaction s'élèverait à 214 M$, en argent américain. L'entente devrait être entérinée cet été.

Pour répondre aux besoins de RYAM à Témiscaming, une seconde entente d'une durée de 20 ans a été conclue entre les deux entreprises visant son approvisionnement en fibre résiduelle.

Pas moins de 4 000 personnes sont employées par RYAM. L'entreprise génère environ 1,7 milliard de dollars.