Une grande maison pour accueillir les nouveaux arrivants

Le Carrefour Jeunesse Emploi en Abitibi-Ouest (CJEAO) a identifié une solution bien simple pour potentiellement venir à bout de la pénurie de main-d'oeuvre.

L'organisation cherche à louer une grande résidence afin d'accueillir pour quelque temps de nouveaux arrivants. Cette maison logera les travailleurs le temps qu'ils se trouvent un appartement.

Le Carrefour Jeunesse Emploi s'occuperait non seulement du recrutement, mais il payerait aussi la location pendant deux ans.

« On aimerait qu'il y ait un roulement. Ça va devenir un outil d'attraction. On veut aussi s'en occuper. On voudrait faire des barbecues pour recréer une ambiance d'amitié ou familiale. Je trouve que ça ressemble au côté chaleureux et très proche des gens de l'Abitibi-Ouest. Ce serait un modèle intéressant que je n'ai pas vu ailleurs. »

- Sébastien Bélisle, directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest