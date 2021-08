Une jeune gardienne d'Amos sera du pré-camp des Forestiers

L'Amossoise Malorie Ouellet réalisera un rêve cette fin de semaine. La gardienne de but participera au pré-camp des Forestiers d'Amos, dans Ligue de hockey Midget AAA.

L'adolescente de 17 ans n'a jamais joué au hockey dans une structure organisée, mais elle désire toute de même vivre l'expérience.

« Je n'ai jamais joué au hockey parce que mon père ne voulait pas. Il m'a toujours dit que j'étais trop vieille, que je ne pouvais pas jouer et commencer à cet âge. En gros, il a voulu me protéger des commentaires négatifs que les autres joueurs auraient pu me dire parce que je n'aurais pas eu la même expérience qu'eux. En plus, être une fille n'aurait peut-être pas aidé à ma cause. Il a voulu me protéger. »

- Malorie Ouellet