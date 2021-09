Une mauvaise planification a déclenché ce plan de contingence

La réorganisation majeure du personnel du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) continue de faire réagir dans la région et pas nécessairement pour les bonnes raisons.

Les dirigeants régionaux du syndicat CSN sont critiques à l'égard de la Santé publique, mentionnant que la cause de ce plan de contingence est un résultat d'une mauvaise organisation.

Comme c'est un réseau de santé intégré, le CISSS-AT se doit de retirer des travailleurs et travailleuses de certains endroits pour les réaffecter dans d'autres services afin de réussir à boucher les trous.

Alors, ce que ça cause, c'est notamment la fermeture partielle de l'urgence de Senneterre, même s'il n'y a pas de problématique majeure concernant le manque de personnel à Senneterre, indique le syndicat.

« Encore là, est-ce que ça va venir régler le problème? Pas nécessairement! Si on déracine quelqu'un de son milieu pour l'envoyer dans d'autres secteurs, peut-être qu'il va décider de quitter le milieu. Les travailleuses et les travailleurs sont des humains, d'abord et avant tout. Ce ne sont pas des ressources qu'on peut déplacer comme des pions sur un jeu de table. Quand le CISSS-AT dit qu'il n'a pas le choix, c'est surtout d'admettre qu'ils ont fait une erreur de planification. » - Félix-Antoine Lafleur, président de la CSN en Abitibi-Témiscamingue

Audrey Folliot, Bell Média. Le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Félix-Antoine Lafleur.

Au lieu de pourvoir les postes par des réaffectations de personnel, la CSN préfèrerait que la méthode de recrutement soit revue et que les conditions et les milieux de travail deviennent plus attractifs.