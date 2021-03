Une mauvaise première période coule la meute

Les Huskies sont toujours à la recherche d'une première victoire dans la bulle de Gatineau.

Ils subissent une 3e défaite en autant de matchs, cette fois aux mains de l'équipe hôtesse, les Olympiques, par la marque de 4-2. Ça porte la série de revers à quatre.

Pour une 3e fois dans cet environnement protégé, la meute a accordé un minimum de trois buts à son adversaire lors du premier vingt

« C'est une des choses dont on a parlé avec les joueurs. C'est une question de préparation. Tu peux chercher mille et une excuses dans le sens qu'on joue contre de bonnes équipes, mais comme joueur tu as la responsabilité d'être prêt. On se tire nous-mêmes dans le pied. Après, on est obligé de jouer du hockey de rattrapage. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda