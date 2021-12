Une nouvelle classe sensorielle à l'école Sacré-Coeur

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) innove sans cesse pour bonifier les interventions auprès des élèves présentant des troubles multiples ou ayant un trouble du spectre de l'autisme.

La nouvelle classe Le Refuge qui propose des expériences sensorielles a été inaugurée à l'école Sacré-Coeur. L'idée derrière ce projet est de favoriser le développement des apprentissages et le bien-être des élèves en leur permettant de vivre leurs émotions dans cet endroit relaxant.

Pour stimuler les sens, ce local contient des stations de repos étendues autour d'un chariot multisensoriel mobile qui est équipé d'un projecteur, de guirlandes lumineuses et d'une colonne à bulles.

« C'est une opportunité pour les élèves de pouvoir vivre ce qu'ils ont à vivre au moment où ils doivent le vivre. On ne peut pas mettre une émotion ni comment on se sent sur pause. Il faut le vivre. Là, ils ont l'opportunité de le vivre en étant accompagnés de beaux modèles positifs. »

- Julie Beaudoin, l'une des deux enseignantes en adaptation scolaire derrière la réalisation de ce projet