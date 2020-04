Une partie de la route 397 inondée

Ceux et celles qui sont appelés à se rendre à Lebel-sur-Quévillon devront changer leur itinéraire.

C'est qu'une partie de la route 397, entre Despinassy et l'intersection de la route 113, est fermée. Selon le ministère des Transports (MTQ), c'est en raison d'une inondation.

Un détour est cependant disponible via Belcourt. Il est aussi possible de passer par la route 113, tout juste avant Louvicourt. Elle relie la route 117 et Lebel-sur-Quévillon.

