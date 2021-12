Une policière de Val-d'Or blanchie en déontologie

Une policière de Val-d'Or est lavée de tout soupçon en déontologie. Il était reproché à la radariste Stéphanie Dorval de ne pas avoir utilisé avec prudence et discernement une auto-patrouille.

En août 2018, la policière de la Sûreté du Québec était affectée à une opération cinémomètre sur la route 117, près de Louvicourt. En tentant de faire demi-tour pour intercepter une voiture, l'auto-patrouille de Stéphanie Dorval a été percutée par un Jeep.

Dans sa version des faits, la conductrice du Jeep a soutenu que les gyrophares de l'auto-patrouille n'étaient pas allumés au moment de la manoeuvre. Dans son témoignage particulièrement émotif, la policière Dorval assure le contraire, qu'elle avait bel et bien activé les gyrophares en bordure de la route.

Appelé à analyser la scène, Pierre Bellemare, expert en reconstitutionniste, a déterminé qu'en raison d'un problème de visibilité, l'agente n'a pas aperçu la présence d'un troisième véhicule qui circulait en direction sud, soit le Jeep, au moment d'effectuer son demi-tour.

Finalement, selon les preuves et témoignages recueillis, le Comité en déontologie estime que l'agente Stéphanie Dorval n'a pas commis de faute et que sa manoeuvre a été effectuée avec discernement et prudence.