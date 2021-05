Une première mission de recrutement pour le CLD RN

Le Centre local de développement Rouyn-Noranda (CLD RN) ne chôme pas, loin de là. Un mois après s'être fait déléguer par les élus tout un défi, soit la gestion de la pénurie de main-d'oeuvre, voilà que l'organisme a trouvé l'événement qui aidera les entrepreneurs à combler leurs postes disponibles.

Une mission de recrutement virtuelle en Tunisie et au Maroc se tiendra à l'automne. C'est une main-d'oeuvre accessible, qualifiée et qui en plus est francophone. Dans les dix dernières années, près de 25% de la population immigrante de Rouyn-Noranda provient du Maroc ou de la Tunisie.

« Ce qu'on vise dans nos missions virtuelles, c'est de rassurer les PME et démocratiser le processus d'immigration économique pour faire en sorte qu'il soit plus accessible. On est là pour positionner Rouyn-Noranda comme une ville de choix où venir vivre et travailler. » - Mariève Migneault, directrice générale du Centre local de développement Rouyn-Noranda

Les entreprises intéressées devront s'inscrire d'ici le 18 juin via le site web de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda.