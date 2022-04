Une présence militaire à reconquérir en Abitibi-Témiscamingue

La présence militaire a diminué de beaucoup en Abitibi-Témiscamingue au cours des dernières années.

Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, accompagné de la Ville de Rouyn-Noranda, compte rectifier le tir et se prêtera à des représentations politiques.

Dans l'exercice financier 2022 du gouvernement fédéral qui sera déposé demain, des sommes risquent fortement d'être investies dans un contexte géopolitique, en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Sébastien Lemire aimerait consolider le rôle de l'Abitibi-Témiscamingue et estime que notre région doit recevoir une part du gâteau.

« On n'a plus de centre de recrutement par exemple. On couvre un grand trou noir vers le Nord-du-Québec. On sait à quel point cet espace aérien est important dans la présence d'avions russes qui peuvent survoler notre territoire. On a un rôle immense qu'on peut jouer de façon stratégique pour le Canada. Il y a des bureaux à North Bay. Il y aura un lien facile à faire avec Rouyn-Noranda. »

- Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue