Une quarantaine de personnes prêtes à aider les agriculteurs

L'Union des producteurs agricoles (UPA) reçoit des tonnes et des tonnes d'appels d'étudiants prêts à aider les entreprises sur les terres cet été, selon le gouvernement du Québec.

L'Abitibi-Témiscamingue n'en fait pas exception alors qu'une quarantaine de citoyens se sont manifestés pour travailler dans les champs et ainsi alléger la tâche des agriculteurs.

« Ça continue d'entrer présentement. C'est sûr que ça fait du bien. On ne sait pas si ce sont des étudiants ou des gens plus âgés. On va voir au niveau des entreprises et de leurs besoins. J'ai dit qu'il y a 40 personnes qui ont appelé, mais peut-être qu'il y en a qui vont placer des appels directement auprès des entreprises. Il y a peut-être plus que 40 personnes. C'est embêtant. Peut-être qu'ils ne passeront pas tous par l'UPA. »

-Pascal Rheault, président de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue