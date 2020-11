Une réorganisation qui ne fait pas l'unanimité

La réorganisation temporaire des employés du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) ne fait pas le bonheur de tout le monde.

Lors des trois prochains mois, certains infirmiers et infirmières oeuvrant dans les CLSC seront affectés à de nouvelles tâches dans nos hôpitaux pour remédier au manque criant de main-d'oeuvre.

Selon le Syndicat Interprofessionnel en Soins de Santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT), cette situation est très difficile pour ses membres, notamment parce qu'ils ont l'impression d'abandonner leurs patients en milieux ruraux.

« C'est un bien pour un mal. Mais, on était rendu à ce point-là. Maintenant, on doit se retrousser les manches pour que ça ne dure pas trois mois. Il faut essayer de trouver des solutions. C'est une période très difficile, on comprend nos membres et les patients. C'est là où on doit se retrousser les manches et dire à l'employeur qu'il faut travailler pour trouver des solutions. »

- Véronique Éthier, présidente régionale du Syndicat Interprofessionnel