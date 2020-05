Une réouverture des commerces de détails le 4 mai

Le bilan régional fait état de 149 personnes infectées à la COVID-19, soit un cas de moins qu'hier. Le CISSS-AT explique qu'après vérifications, un cas qui avait été déclaré dans une autre région n'avait pas de résidence ici.

Par ailleurs, le gouvernement Legault annonce son plan de relance économique. À compter du 4 mai, soit lundi prochain, tous les commerces de détails qui ont pignon sur rue vont rouvrir. Des mesures de protection devront être mises en place tant pour les employés que pour les clients.

Les centres commerciaux, les restaurants, les centres de soins personnels comme les salons de coiffure et les lieux culturels restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Le 11 mai, l'industrie de la construction et les entreprises manufacturières pourront reprendre leurs activités.

« On n’hésitera pas à revenir en arrière si jamais il y avait une nouvelle éclosion du virus, ce qui n'est pas désirable. » -Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation « Certaines personnes peuvent penser que parce qu'on rouvre les écoles et les entreprises, tout est permis. Non. Il faut s'habituer à garder le deux mètres de distance avec les autres personnes et à ne pas avoir de rassemblement. » -François Legault, premier ministre du Québec

De son côté, Ottawa s’est entendu avec les provinces et les territoires sur un plan coordonné de déconfinement. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, indique que le dépistage sera crucial dans le processus.

« Les capacités en matière de dépistage et de suivi de la COVID-19 doivent être suffisantes pour nous permettre de contrôler la propagation. C'est pourquoi on intensifie le dépistage et on met en place des outils nécessaires le plus rapidement possible. » -Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Finalement, le Canada va bientôt envoyer plus de 6 millions de masques chirurgicaux et plus de 100 000 visières aux provinces.