Une saison hivernale préoccupante à l'horizon

C'est avec un budget passablement réduit que Tourisme Abitibi-Témiscamingue doit se doter d'un plan de match pour cet hiver. L'organisme, qui demeure toutefois réaliste quant à ses attentes, tentera, tout comme cet été, d'inviter les gens d'ici à redécouvrir leur région.

Les opérations et revenus des organisations touristiques régionales en prendront une fois de plus pour leur rhume lors des prochains mois, avec la pandémie qui ne s'essouffle pas au Québec. Les déplacements entre régions ne sont pas recommandés puisque la quasi-totalité du Québec se retrouve en zone rouge.

Avec les frontières qui demeurent pour le moment fermées, les adeptes de motoneige aux États-Unis ne pourront malheureusement pas profiter de nos sentiers cet hiver.

« Avec la motoneige, la saison hivernale serait certainement excellente pour nos restaurateurs et nos hôteliers. Mais, on va s'adapter et on va faire en sorte que l'Abitibi-Témiscamingue sera quand même présente auprès des Québécois et des Ontariens, ne serait-ce qu'en inspiration. »

- Stéphanie Lamarche, directrice principale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue