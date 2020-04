Une seule nouvelle personne infectée régionalement

Seule une personne a contracté le coronavirus dans la dernière journée ce qui porte le nombre total à 139 pour notre région. Il s'agit du cinquième citoyen à avoir reçu un résultat positif depuis vendredi.

Cependant, même si le nombre de cas confirmé est en faible augmentation dernièrement, le CISSS-AT n'exclut pas la possibilité qu'il y ait une hausse dans les prochains jours.

On compte maintenant 75 personnes rétablies. Le nombre de cas par MRC demeure le même, donc plus de 105 à Rouyn-Noranda, le Témiscamingue a 13 personnes touchées, l'Abitibi-Ouest elle en compte 9 tandis que les MRC d'Abitibi et de la Vallée-de-l'Or en comptent moins de 5.

34 tests de dépistages ont été effectués dans la journée de mardi pendant qu'au Québec, 487 personnes sont décédées de la maladie, un bond de 52 dans les dernières heures.

Par ailleurs, Québec n'exigera pas la fermeture des magasins à grande surface et planche plutôt sur la réouverture prochaine des petits commerçants. Plusieurs entrepreneurs en Abitibi-Témiscamingue crient à l'injustice depuis le début du confinement parce que les grandes chaînes continuent de vendre des produits non essentiels.

Le premier ministre, François Legault, indique qu'un plan est élaboré avec la CNESST pour établir de nouvelles normes dans les entreprises qui pourront rouvrir bientôt.

« Surtout les petits commerces qui se font faire une compétition un peu injuste par les grandes surfaces, donc on est en train de mettre en place, avec le Dr Harruda, des consignes pour que le deux mètres, entre autres, soit respecté. » -François Legault, premier ministre du Québec

La relance économique se fera avant la réouverture des écoles, précise le premier ministre. Pendant qu'on tente de redémarrer l'économie au Québec, à Ottawa, la patience demeure de mise.

« On n'est pas rendu là. On est loin de là encore. Si on rouvre trop rapidement, on pourrait facilement se retrouver dans une situation pire et tout ce qu'on a fait depuis plusieurs semaines aurait été pour rien. » -Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Finalement, Ottawa élargit une fois de plus l'accès à la Prestation canadienne d'urgence. Les travailleurs saisonniers à faibles revenus ou qui ont épuisé leurs prestations de chômage auront accès à l'aide mensuelle de 2000$.

Le fédéral va aussi discuter avec les provinces pour augmenter les salaires des travailleurs essentiels qui gagnent moins de 2500$ par mois.