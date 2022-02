Une transmission communautaire est toujours active

Une transmission communautaire est toujours remarquée en Abitibi-Témiscamingue.

C'est ce que démontre le taux de positivité des dépistages en laboratoire qui est de 25%, alors que 79 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés dans les dernières heures.

Malgré tout, la Santé publique régionale indique que la situation pandémique demeure stable.

« Depuis la vague Omicron, on peut estimer entre 10 000 et 15 000 [cas] pour la région. Si on ajoute environ 3 000 [cas] pour les vagues d'avant, on se situerait entre 13 000 et 18 000 [cas] pour l'ensemble de la pandémie. C'est une estimation. »

- Dr Stéphane Trépanier, directeur par intérim de la direction de la Santé publique