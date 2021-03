Une unité mixte de recherche en études autochtones à l'UQAT

Grâce à une participation financière à la hauteur de 15 M$ du gouvernement du Québec, l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) peut aller de l'avant avec la création de cinq unités mixtes de recherche (UMR).

En partenariat avec cinq universités du Québec, dont celle de l'Abitibi-Témiscamingue (UQAT), ces unités de recherche auront pour but de dynamiser la recherche en plus de créer et renforcer des pôles de recherche et d'innovations dans les régions.

Le campus de l'UQAT à Rouyn-Noranda. Crédit: Audrey Folliot, Bell Média

Les thématiques touchées sont la transition énergétique, la transformation numérique en appui au développement régional, la santé durable et les matériaux et les technologies pour la transition énergétique.

Pour sa part, la mission de l'UQAT sera de consolider comme pôle d'excellence les questions autochtones, notamment la revitalisation des langues, l'urbanité contemporaine, le territoire, l'éducation et l'autodétermination.

« La création de l'UMR représente pour nous une nouvelle étape importante qui permettra l'unification de deux universités dans un projet inspirant qui générera une co-construction de savoirs bénéfiques à l'ensemble de la société. Cette expertise de haut niveau s'appuiera également sur des approches inédites, des outils éprouvés, des infrastructures dédiées et un réseau de collaboration international. » - Vincent Rousson, recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

À terme, ce projet contribuera à la formation de plusieurs étudiants à travers le Québec.