Une vague d'amour pour les membres de la FTQ

Les employés de l'école D'Iberville de Rouyn-Noranda, Le Tremplin de Malartic, la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or ainsi que les centres hospitaliers de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or recevront un peu d'amour aujourd'hui.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) saluera la force de caractère de ses membres qui restent debout, au front, à travailler dans les établissements de santé, de l'éducation et de services sociaux durant cette pandémie.

Les membres sont sans contrat de travail depuis bientôt un an et Sonia Charette, qui est présidente du conseil régional FTQ de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, aimerait que le gouvernement Legault reconnaisse leur importance en acceptant les demandes à la table de négociations.

« C'est certain qu'on n'a pas des demandes qui sont exagérées. C'est tout à fait raisonnable, les demandes syndicales. C'est certain que lorsqu'on parle de reconnaissance, le salaire est inclus. Mais ce n'est pas juste une question de reconnaissance. C'est tout ce qui suit, dont les avantages sociaux. Avec la façon dont le gouvernement parle de ces travailleurs et travailleuses, on a encore malheureusement du chemin à faire. Ils mettent à risque leur santé tous les jours. » - Sonia Charette, présidente du conseil régional FTQ de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

La présidente estime qu'il y a un travail de sensibilisation qui se doit aussi d'être fait au sein de la population québécoise puisque la reconnaissance du public est quasi inexistante pour ses membres. Au même titre que les docteurs, infirmiers et infirmières, Sonia Charette juge qu'il ne faut pas minimiser le rôle des travailleurs ménagers, par exemple.