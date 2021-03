Une vente positive pour l'industrie régionale

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Val-d'Or (CCIVD), Jérémi Fournier, voit d'un bon oeil la vente de Meglab.

C'est la firme Epiroc, un géant suédois de 14 000 employés, qui en fait l'achat.

Selon Jérémi Fournier, cette transaction majeure, qu'il qualifie d'une surprise, sera positive pour l'entreprise et pour l'industrie régionale.

« C'est une action très concrète. On parle depuis plusieurs années de la fameuse mine 4.0, la mine intelligente. Meglab était déjà très bien reconnue dans ce marché, au niveau de l'électrification et l'automatisation des opérations souterraines. En s'alliant avec un manufacturier qui est international, c'est certain que les opportunités sont infinies à partir d'aujourd'hui. »

- Jérémi Fournier, président de la CCIVD