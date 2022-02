Une vingtaine de milieux touchés par une éclosion

Une vingtaine d'éclosions sont toujours actives sur l'ensemble du territoire témiscabitibien.

Des milieux hospitaliers et des milieux de vie, comme des CHSLD et des résidences pour aînés sont touchés. Dans la dernière journée, une éclosion a été confirmée à Val-d'Or, au sein de la résidence Les Jardins du Patrimoine.

La Santé publique indique que la plupart d'entre elles sont stables, mais que la transmission se poursuit chez quelques-unes. Toutes les éclosions en milieux hospitaliers sont maitrisées à l'heure actuelle.

« Ça s'explique par le fait qu'on a un virus beaucoup plus transmissible. Omicron est beaucoup plus contagieux que les autres variants. Deuxième élément, on n'autorise pas de visites, mais on laisse les gens manger ensemble parce qu'ils en ont besoin. Ils ne portent pas de masque en tout temps, comme nous, dans notre maison. C'est normal qu'il y ait des transmissions. »

- Dre Omobola Sobanjo, directrice de la Santé publique par intérim

« Il n'y a pas de mobilité entre les différentes clientèles. Parfois, on va permettre la mobilité du personnel des clientèles avec une même vulnérabilité dans un même contexte. Depuis près de deux ans maintenant, la règle maintenue est de dédier des équipes à des unités, à des clientèles particulières. »

- Caroline Roy, PDG du CISSS-AT