Une vingtaine de projets appuyés par la MRCVO

La MRC de La Vallée-de-l'Or débloque des sommes pour soutenir une vingtaine de projets.

330 000$, auxquels s'ajoutent 50 000$, une enveloppe supplémentaire octroyée par les membres du conseil pour soutenir davantage d'initiatives, seront distribués.

Le Centre de crise 24/7, la Maison de la famille de Val-d'Or, la Place des Argousiers, la Fabrique St-Paul et le Club Optimiste de Senneterre et la Ville de Malartic bénéficieront de la plus grande part du gâteau, soit 30 000$ chacun.